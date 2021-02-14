شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من «الأطباء» على تحطيم سيارة زميلهم ببني سويف: «الطبيب ده بني آدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور كريم مصباح، عضو النقابة العامة للأطباء عن شمال الصعيد، عن استيائه من ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على واقعة تعدي مواطن بمحافظة بني سويف على طبيب وتحطيم سيارته.

وأضاف عضو النقابة العامة للاطباء: «الطبيب ده بني آدم ومواطن برضه له مساحته الشخصية وبيتعب وبيدخل الحمام وبيفتح الميديا ومن حقه ماحدش يقتحم خصوصيته»، متسائلًا: «هل لو أقتحم لص شقتي يحق لي أن أتوجه لشقة ضابط الشرطة الذي يسكن بجواري وأطلب منه إلقاء القبض على اللص».

وقال «مصباح» في منشور له على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: صباح يوم الجمعة 12 فبراير توجه مواطن من الواسطى بني سويف إلى محل سكن الطبيب د.رفعت فتحي رمضان، اخصائي الأمراض الباطنة، لاصطحابه لكشف منزلي بمنزله بعزبة مجاورة لتوقيع الكشف على زوجته المريضة.

أجابت زوجة الطبيب بأن الطبيب لن يستطيع تلبية الطلب لكونه مرتبط بنوبتجيه بمستشفى العزل وبيستعد للنزول وتمسك المواطن بطلبه باصطحاب الطبيب على «الموتوسيكل» الخاص به وتطور الأمر بينه وبين زوجة الطبيب وصولًا لتهديده بتحطيم سيارة الطبيب عندها تناولت الزوجة هاتفها وقامت بتصوير الواقعة التي انتشرت فيما بعد وحملت تنفيذ المواطن لتهديده بالفعل وسط فزع وصراخ الزوجة وأطفالها وجيرانها.

تابع: «بعيدًا عن أن تقليد الكشف المنزلي قد انتهى من العالم كله تقريبًا وبيصل لحد التجريم في وقت الوباء اللي زي كده لكن استغربت الحقيقة من رد فعل جمهور السوشيال ميديا على الفيديو وتحاملهم على الطبيب اللي كان في حمام بيته وأصابه من الاعتداء والفزع والخسائر ما أصابه».

وواصل: «ياسادة وجود حالة طارئة لا يبرر أبدا اقتحام الحياة الخاصة للراجل وترويعه والتعدي عليه وجيرانه بالشكل ده!! كمان عذر المواطن بمرض زوجته لايبرر انعدام النخوة بالشكل ده»

وأضاف: «الطبيب ده بني آدم ومواطن برضه له مساحته الشخصية وبيتعب وبيدخل الحمام وبيفتح الميديا ومن حقه ماحدش يقتحم خصوصيته وكون اطباء كتير في مصر بيتساهلو في الحق ده ومابيتاخروش عن الرد والاغاثة لا يبرر أبدًا إعتباره حق مكتسب للعامة، ثم أن اصلا المكان اللي مفروض يتوجه له الحالات الطارئة هو المستشفى مش الطبيب بجهاز ضغط وسماعة».

وقال «مصباح»: حالات كتير في الطوارئ بتحتاج أوكسجين ومحاليل وإنعاش قلبي رئوي وصدمات كهربية وعناية ومركزة وكل ده مش متاح في الكشف المنزلي ولا شنطة الدكتور ولو كان المواطن استهلك الوقت ده في نقل المريضة للمستشفى كان هيروح يلاقي نفس الطبيب بامكانيات أفضل وبالمجان، ثم أنه بالمنطق ده «المفروض لو لقيت حرامي في شقتي أروح أخبط على الظابط اللي ساكن جنبي أقوله تعالى اقبض عليه»؟

وأهاب عضو نقابة الأطباء بالأجهزة الأمنية سرعة ضبط الجاني «الهارب»ـ حسب قوله، متابعًا: «أهيب بأهلنا وناسنا مراعاة حدود الحياة الخاصة للأطباء من باب النخوة والأصول اللي ماتغيبش عنا واعرفوا أنه لولا الدكتور ده بيرد وبيطلع مع الناس وبيغيثها ماكانش العشم قتل أخونا بالشكل ده، كمان لولا أنه فعلا إنسان طيب مكانش استحمل يشوف المنظر ده ويكتفي بالتهديد (هعمل محضر واسجنك) وكان ممكن حد تاني برد فعل مختلف ماحبش اوصفه هنا لكن أحب أوضح أن القانون ماكانش هيدينه في الدفاع عن ممتلكاته وعرضه وبيته ابدا».

وأختتم قائلًا: «استحملونا يا جماعة حتى في ظروف الوباء دي علشان ربنا عالم باللي فينا ده احنا عندنا ناس مش عارفة تزور أهاليها خايفة تنقل لها كورونا وتعيش باقي عمرها حاسين بالندم».

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف يفيد بحضور رفعت رمضان، أخصائي باطنة بمستشفى الواسطى المركزي، ومقيم قرية بني حدير، لتحرير محضر ضد «م.ع» يتهمه بتحطيم سيارته، مستندا إلى فيديو تم تصويره من قبل زوجته بالموبايل، وحرر المحضر رقم 848 إدارى الواسطى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الطبيب ـفي بلاغه ـ إنه حال استعداده للذهاب إلى عمله بمستشفى الواسطى، فوجئ بشخص يطالبة بالذهاب معه للكشف على زوجتة، مشيرًا إلى أن زوجته أخبرت المواطن أنه متأخر على العمل داخل المستشفى وعليه اصطحاب المريضة إلى إحدى المستشفيات أو طلب الإسعاف.

وفوجي الطبيب بالمتهم يتطاول عليه بالألفاظ، ينزل من على دراجة بخارية كان يستقلها، ممسكًا بيده قطعة كبيرة من الحجارة، متجهًا نحو سيارته «الموجود أسفل مسكن الطبيب» محطمًا مقدمتها وزجاجها، مضيفًا أنه حاول منعه، وتدخل الأهالي لمنعهما من الاشتباك.

وتحرر محضر رقم 848 لسنة 2021 إدارى الواسطى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلب مدير نيابة الواسطى تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونشر الطبيب «مقدم البلاغ» مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» يشير إلى أن زوجته صورت واقعة اعتداء المتهم بالترك على بوابة المنزل وقيامه بتكسير سيارة الطبيب، لرغبة الشخص في اصطحاب الطبيب للكشف على زوجته داخل منزله، إلا أن الطبيب أخبره أنه لدية نبطشية عمل داخل مستشفى العزل الآن.