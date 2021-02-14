شكرا لقرائتكم خبر عن معرفة الذات وتحديد الأهداف.. ندوة لـ«أسرة من أجل مصر» بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت «أسرة من أجل مصر المركزية»، بجامعة حلوان، ندوة أون لاين عبر برنامج «زووم»، بعنوان عن معرفة الذات وتحديد الأهداف.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى طلاب وطالبات جامعة حلوان، إذ تحرص الجامعة دائما على إكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تنمى أفكارهم ومهاراتهم، بما يسهم في تعزيز الثقافة والنمط الفكرى، ويساعد في توفير فرصة عمل مناسبة.

وتناولت الندوة تعريف الذات من خلال تجربة نشاطات كثيرة مختلفة تساعد الشخص على معرفة إمكانياته والعمل على تنمية هواياته المفضلة وتساعده على معرفة ذاته لأن الذات مرتبطة بما يقدمه الفرد للمجتمع، كما تناولت أيضا كيفية تحديد الأهداف من خلال رؤية ما يحتاجه المجتمع وما يتناسب مع قدرات الفرد وإمكانياته، حيث أن تحديد الأهداف هو عملية قوية للتفكير في مستقبل مثالي،و والهدف هو شىء حيوى يتعلق بالامنيات المراد تحقيقها والأهداف نوعين قصيرة المدى وطويلة المدى.

كما تم خلال الندوة التعرف على كيفية وضع الأهداف بطريقة صحيحة من خلال وضع أهداف محفزة، ووضع الأهداف بذكاء، ويجب أن تكون الاهداف محددة وقابلة للقياس، وأيضا تكون قابلة للتحقيق ومرتبطة بإطار زمني.