شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة شباب مسلم ومسيحي.. الأسقفية تواصل «معًا من أجل مصر» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مشروع «معًا من أجل تنمية مصر»، نشاطه بمحافظة المنيا بورشة تحت عنوان «كيفية إدارة الحوار والنقاش» والفرق بينهم وسمات الحوار الجيد، بمشاركة ٢٣ من الشباب والفتيات المسلمين والمسيحيين وذلك بجمعية تنمية المجتمع بقرية زاوية سلطان شرق النيل.

شارك الشباب بخبراتهم السابقة في التعريف بالفرق بين الحوار والنقاش وما هي ملامح الحوار الجيد، وتبنى الشباب فكرة إعادة النظر في آليات الحوار الناجح حتى يتمكنوا من توصيل وجهة نظرهم بعيد عن خلق أي خلافات تُهدر من وقتهم ومجهودهم.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.