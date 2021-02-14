شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأقصر» يشاركون في لقاء وزير الرياضة للفائزين في الانتخابات الإلكترونية لبرلمان مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن توجه مجموعة شباب الأقصر، للقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باعتبارهم من الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار «كن قياديًا.. كن مؤثرًا»، وتكريم الفائزين في أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس النواب»، ضمن ثالث اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء الثالث، ويضم وفود شباب محافظات هي: «كفر الشيخ، سوهاج، مطروح، الأقصر»، وتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 6 لقاءات في ضوء الضوابط والإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المشاركين.

وقال حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن شباب المحافظة حريصون على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات في إطار حرص وزير الشباب والرياضة بالإلتقاء المستمر مع أعضاء برلمان الشباب لكل المحافظات والاستماع لهم والاهتمام بافكارهم وارائهم كخطوة نحو النضج والوعي الفكري.

وأضاف ان اللقاء، يعمل على إثراء وإطلاع الشباب على نماذج الحياة السياسية ومشاركتهم في النموذج الأول لمحاكاة مجلس النواب كتجربة واقعية يمارسها الشباب لمعرفة كيف تعمل السلطة التشريعية وآليات عمل مجلس النواب، موضحًا أن انخراط الشباب في هذه اللقاءات يزيد من خبراتهم ودعم المجتمع الأقصري بالأفكار المختلفة.