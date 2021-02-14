شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وبناءً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم إزالة حالة تعد وتغيير سكن خاص إلى محلات تجارية بالمدينة، وتمت الإزالة كاملة حتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والاشغالات بالوحدة المحلية بسيدي سالم.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، علي أعمال تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بشوارع احد توابع قرية ابو دراز، حيث تمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الأرض، بالتنسيق مع الشرطة.

كما تابع المحافظ استمرار التصدي لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص، حيث تم الإزالة في المهد لحالة تعد عبارة عن بناء بلوك ابيض بعزبة ابو دبوس التابعة لقرية شابه، على مساحه ٢×4 متر، وتمت الإزالة كاملة وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

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