شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بزمام هندسة ري مشتول السوق، بطول 8.5 كم، وبتكلفة مبدئية 35 مليون جنيه، وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية، لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

واستمع المحافظ، من المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بزمام هندسة ري مشتول السوق، حيث تمت الإشارة إلى أن الترعة تبدأ من قرية السعديين، وصولاً لمصرف سندنهور بطول 8.5 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بالترعة تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم، وأعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم، وتم الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين مسافة 3 كم من الترعة، مشيراً إلى أنه تم البدء في أعمال التأهيل والتبطين بالترعة أكتوبر 2020، ومن المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجاري، وذلك لضمان تغذية مساحة 8 آلاف فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

وشدد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.