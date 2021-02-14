شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يلتقي السفيرة الفنلندية بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، وكيمو لاكسونن، مستشار وخبير تجارى بسفارة فنلندا بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات الفنلندية المتخصصة في مجال الكهرباء.

أشاد «شاكر» بالتعاون القائم مع الشركات الفنلندية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

أكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

واشار الوزير إلى اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الفنلندية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأشادت سفيرة فنلندا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأشادت أيضًا بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين كما اشادت بالمشروعات التي نجح قطاع الكهرباء في إنجازها في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة ومنها مجمع الطاقة الشمسية في بنبان.

وأعربت السفيرة عن رغبة بلادها وعدد من الشركات الفنلندية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى. وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة.

وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وإستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه.

يُذكر أن الجانب الفنلندي قد قام بتوريد وحدات ديزل،و توريد أجهزة وقاية وتوريد وتركيب كابلات وتوريد محولات قوي للجهد العالى والفائق لعدد من مشروعات الكهرباء في مصر.

وفي نهاية اللقاء اكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.