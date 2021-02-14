شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، بدء فاعليات بروتوكول التعاون بين الطرفين، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور فريد عبدالظاهر، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور محمد أبوالشيخ، عميد كلية دار العلوم والمتدربين من الأئمة والوعاظ.

أشاد «غلاب» بأهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف وجامعة أسوان، وذلك لتدريب الأئمة والواعظات والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه ذلك ضمن فاعليات البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وتضمن البرتوكول كليات الآداب. دار العلوم. والخدمة الاجتماعية الطب.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراه بالجامعة للأئمة والواعظات على أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة ويأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة باللائمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.

وأشار الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إلى أهمية التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات لمواكبة تطورات العصر التي طرأت على المجتمع، مؤكدًا على أهمية هذا البرتوكول مع جامعة أسوان التي تمثل محراب العلم ووجه وكيل الوزاره شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه باللائمة والوعاظ.