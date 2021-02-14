شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 مخالفة.. محافظ القليوبية يشنّ حملة على الإشغالات في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، حملة على الإشغالات بمدينة بنها، خلال جولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وابور الثلج وميدان كاميليا، بمنطقة المنشية بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة بشكل جمالي أسفل كباري الرياح التوفيقي.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محضر مخالفة إشغال للطريق العام و69 محضر إزالة فورية، و45 محضر مخالفة لبائعين متجولين و19 محضر إعلانات مخالفة و16 محضر وصلات كهربائية مخالفة و14 محضر مخالفة بعمل غرز شاي بالإضافة إلى 22 محضر لتندات مخالفة و99 محضر إزالة فرش مؤقت، كما تم تحرير 15 محضر نظافة.

أكد المحافظ، بحسب بيان صحفي الأحد، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا- محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 مليون جنيه، ويجري ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور أسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمها طبقا للموعد المحدد.

استهدفت الحملة الباعة الجائلين بمنطقة الحرس الوطني ومنشية النور بمشاركة شرطة المرافق، حيث تم رفع عربات الباعة الجائلين، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز التي تم وضعها بحرم الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين لوجود ازدحام نظراً لكثرة الباعة الجائلين ووجود بعض الإشغالات، مؤكداً أن المحافظة تواصل تكثيف تلك الحملات بصفه مستمرة لتيسير حركة المرور بالمدينة.