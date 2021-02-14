شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة الإنارة بقرية ملاطية في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة فنية من الكهرباء بالوحدة المحلية القروية بميانة، بمركز مغاغة بالمنيا، بصيانة أعمدة الإنارة بقرية ملاطية، وقري الوحدة المحلية، وتركيب كشافات إنارة، ضمن أعمال الصيانة الشهرية واستجابة لمطالب المواطنين.

أشاد المهندس محمد عبدالرحمن، أحد أبناء قرية ملاطية، بجهود الوحدة المحلية في الاستجابة لمطالب المواطنين والقيام بأعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وحل مشكلات المواطنين.

من جانبه، قال عماد الشايب، رئيس الوحدة المحلية لقرية ميانة، يتم القيام بأعمال الصيانة لجميع القرى شهريًا، بهدف توفير الإنارة للمواطنين بالقرى والعزب والنجوع، مؤكدًا على القيام بأعمال التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.

صيانه اعمدة الكهرباء بالمنيا

صيانه اعمدة الكهرباء بالمنيا

صيانه اعمدة الكهرباء بالمنيا