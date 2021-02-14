شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: زيارة الرئيس ورسائله من مسطرد تكليف للحكومة وطمأنة للاستثمار والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات القومية، التى باتت طقسا أسبوعيا معتادا، أصبحت أمرا مهما ومحل متابعة جادة من ملايين المصريين، لأنه يؤكد اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الدائمة واللحظية لكل ما يحدث فى مصر، كما يحمل أحدث الأخبار والتطورات للمواطنين، ويتضمن توجيهات مباشرة وتكليفات واضحة للحكومة بشأن مواصلة البناء والتنمية والعمل على تحسين المعيشة وجودة حياة كل الفئات الاجتماعية.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن أحدث أنشطة الرئيس فى هذا الإطار، كانت زيارته للأعمال الجارية فى محور مسطرد شرقى القاهرة، التى شهدت استعراض مستجدات العمل فى المشروع العملاق، وأحدث الخطط العمرانية فيما يخص مشروعات الإسكان النوعية مثل "أهالينا"، إضافة إلى تأثير ذلك على الاستثمار والصناعة بالنظر إلى أن "مسطرد" واحدة من معاقل التصنيع فى مصر. متابعا: "جولات الرئيس أفضل وسيلة طمأنة وتحفيز للاستثمار ومجتمع الأعمال، ووسيلة تقويم وتكليف دائمة للحكومة، وبفضل تلك الأنشطة المكثفة للقيادة السياسية باتت معدلات الإنجاز أسرع مما كانت عليه، ونشهد كل يوم جديدا فى كل النواحى والمجالات".

وأكد "الجميل" أن رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لم تجد من قبل تلك الحالة من الاطمئنان والاحتضان والتحفيز، مع اهتمام الدولة بكل مستوياتها، بدءا من القيادة السياسية مرورا بالحكومة وحتى كل المؤسسات والأجهزة التنفيذية، وإلى جانب ذلك بات المواطن أكثر اطمئنانا بالنسبة للواقع والمستقبل، لأنه يرى نشاطا جادا ومتواصلا فى كل المجالات، ومشروعات عملاقة لا تتوقف، ومتابعة دائمة من أعلى رأس فى الدولة، وكل تلك المؤشرات الإيجابية تزيد جاذبية السوق المصرية، وتطمئن الشركات، وتخلق مزيدا من الفرص والاستثمارات.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن كل ما حققته مصر من طفرات وإنجازات استثنائية خلال السنوات الأخيرة، يعود الفضل الأكبر فيها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى لا يتوقف عن العمل والمتابعة والتوجيه الدائم لكل الجهات، ويهتم بالمشروعات القومية ذات الأبعاد المستقبلية، بقدر اهتمامه بتغيير الواقع وتحسين معيشة المواطنين، وبقدر عال من القدرة على التوازن فى الحركة، محققا نهضة شاملة ومتكاملة على كل الأصعدة والمستويات، بدءا من البنية التحتية والمرافق والخدمات، مرورا بالصناعة والزراعة والتجارة، وصولا إلى تخطيط وإطلاق المدن والمجتمعات الجديدة ووضع مخطط عمرانى جديد لمصر بما يتواءم مع احتياجاتها ويلبى تطلعات الأجيال الجديدة نحو المستقبل، متوجها بالشكر للرئيس على هذا الدأب والعمل الجاد والإنجاز الذى لا يتوقف، وعلى وضعه مصر فوق كل اعتبار دائما وأبدا، واهتمامه بمصالح المواطنين من كل الفئات بالدرجة نفسها وبأعلى قدر من التركيز والاهتمام والأبوة الحقيقية.