شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تستجيب لـ"الخليج 365" وتشكل لجنة لمعاينة عقار بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين، التابعة لوزارة التنمية المحلية، لما تم نشره على موقع ”الخليج 365”، بعنوان: "غياب رقابة محافظة الجيزة على مخالفات الجراجات يهدد بانهيار عقار فى الهرم.. صور"، حيث تواصل المسئولون عن المبادرة مع الحى ومسئولى محافظة الجيزة لتشكيل لجنة لمعاينة العقار حرصا على صحة السكان وسلامة المبنى.

وأجرى حى الطالبية، برئاسة أشرف تامر، رئيس الحى، معاينة على الطبيعة للعقار محل الشكوى والعقارات المحيطة به، للوقوف على مدى صحة الشكوى حفاظا على سلامة المواطنين، وتبين أن العقارات المشار إليها مخالفة وقد تم بناؤها بدون ترخيص فى الفترة من 2011 إلى 2014، كما تبين وجود رطوبة فى أرضية البدروم، وجزء من حوائط العقار الأول محل الشكوى، ولم يتبين وجود اى شروخ بالعقار ولا يمثل خطورة فى وضعه الحالى على السلامة العامة.

كما أنه بالمعاينة للعقار المجاور والذى يقع بالعنوان 55 أبراج عمار الطالبية، تبين وجود آثار للمياه فى البدروم الجزئى المتواجد أسفل الأسانسير وجزء من الدور الأرضى، وذلك بسبب وجود سدد بغرفة التفتيش المدفونة أسفل رخام المدخل، مما أدى لتراكم المياه بالبدروم الجزئى لهذا العقار فى توقيت نشر المقال، وقد تم حل مشكلة الصرف الصحى بالعقارات المشار إليها، ولم يتلاحظ حتى الآن وجود أى شروخ أو ما يمثل خطورة على المواطنين بوضعه الحالى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يناير الماضى ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وقال شعراوى، أن مبادرة صوتك مسموع أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 70 ألف رسالة منها حوالى 55 ألف شكوى تم حل 52، 8 ألف شكوى بنسبة 96، 3% وجار حل 2040 شكوى.