شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت جامعة عين شمس للمرة الثانية برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة، والذي نظمته مكتبة الإسكندرية لخدمة الطلاب الأفارقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر اللقاء حوالي مائة وخمسون من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول "السودان وجنوب السودان، أوغندا، مالاوي ، بوروندي ومدغشقر".

وقدم الشباب عروضا عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لدول بروندي و السودان وتاريخهما والتنوع البيولوجي بتلك الدول بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم و المزارات السياحية بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.

كما قدم أحد الطلاب عرضاً تقديمياً عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه وأهم تطبيقاته في مجالات الهندسة والزراعة والأغراض اللوجستية.