شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل فى الفلانتين بصورة الأهرامات: عيد حب سعيد يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالفلانتين عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، موجهة التهنئة للشعب المصري، حيث نشرت صورة للأهرامات إلى جانبها رمز قلب، مصحوبة بتعليق: "عيد حب سعيد يا مصر"، ولاقت الصورة والتهنئة تفاعل كبير من رواد الحساب الرسمى للسفارة.



السفارة الامريكية

ويحتفل العالم بعيد الحب أو ما يعرف باسم الفالنتاين عالميا في 14 فبراير سنويا، حيث ينتظر المحبون والعشاق هذه المناسبة للتعبير عن حبهم ولإحياء مشاعرهم تجاه محبيهم، وهو يوم يحمل اسم أحد القديسين (فالنتينوس)، حيث يحتفل به كثير من الناس حول العالم، ففى يوم 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو فى 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، وهو نفس يوم رحيل القديس فالنتين، الذى كان يعبر عن الحب واللطف فى المسيحية.

القديس فالنتين المعروف باسم القديس فالنتين فى روما، كان قديسًا رومانيًا معروفًا على نطاق واسع فى القرن الثالث، تم الاحتفال به فى المسيحية فى 14 فبراير، فهو رجل دين كان كاهنًا أو أسقفًا - فى الإمبراطورية الرومانية، وكان يخدم المسيحيين المضطهدين.

وكان القديس فالنتين يزوج العشاق المسيحيين فيما بينهم حيث كان سر الزواج فى المسيحية موجودًا فى ذلك الوقت، وبسبب أن المسيحية كانت ممنوعة فى الإمبراطورية الرومانية فقد كان يعاقب على كل من يمارس أحد أسرار الكنيسة، وبسبب ذلك اعتقلته السلطات الرومانية وحكمت عليه بالإعدام، فاشتهر منذ ذلك الوقت بأنه شهيد الحب والعشاق لأنه ضحى بحياته لأجل سر الزواج.