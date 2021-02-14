شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع إنشاء الأرصفة والمحطات الجديدة بميناء السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية بالميناء لمتابعة أعمال إنشاء أرصفة جديدة بطول 12كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة ( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة ( 5.3 كم2 ) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / العلمين الجديدة بالإضافة الى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء .

بدأت الجولة بتفقد امتداد الاحواض الثانى والثالث والرابع، ودائرة الدوران الداخلية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتخطيط الميناء وجارى تنفيذ الجسات الاستكشافية وابحاث التربة والتصميمات، فضلاً عن بدء أعمال حفر الأحواض فى عدد من القطاعات بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية، وذلك فى إطار المخطط العام لتطوير الميناء والتى تعمل على استكمال تطويره عدد 42 شركة وطنية مصرية تحت إشراف استشارى مصرى

أكد الوزير خلال جولته على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء والتطوير التى تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب.

كما وجه وزير النقل بانشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول (10 كم) كم لتتواكب وأعمال التطوير الجارى تنفيذها لتستخدم فى نقل البضائع وخصوصا الحاويات على قطارات البضائع السريعة السخنة / العلمين الى كافة انحاء الجمهورية والى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة الى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى احدث الموانئ العالمية ويكون من اكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الاطلاق حيث سيكون الميناء الجديد اكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق اسيا وجنوب وغرب اوروبا وشمال افريقيا حيث يقع على مسار اكبر واهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على ارصفة ومحطات الميناء الجديدة وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التى تعمل فى مجال تشغيل وادراة المحطات الى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث فى المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأفاد وزير النقل بان مصر لديها تصور شامل لتطوير الموانئ المصرية وقطاع النقل وتنظيم سوق النقل البحرى وجعل مصر مركز لتجارة الترانزيت واللوجيستيات وخدمات السفن على مستوى العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحرى، لافتاً الى ان هذا المخطط الشامل يعمل على تدعيم التنمية الشاملة وانشاء وتطوير البينية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بالإضافة الى رفع تصنيف الموانئ المصرية

كما طالب الوزير الشركات المنفذة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل مشيراً إلى ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز فى هذا المشروع القومى للانتهاء فى المدة الزمنية المقررة له.

من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، مشيراً إلى أن تطوير الميناء ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة فضلاً عن أن رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة تتركز على تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأيضاً لأن تكون مركزًا لوجيستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.



تطوير ميناء السخنة



وزير النقل خلال الجولة