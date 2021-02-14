التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لقيادات الوزارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لقيادات الوزارة فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإدارى للدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمى للحكومة المصرية وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورة التدريبية تهدف إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن و بجودة أعلى وفى وقت أقل، حيث أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على أهمية ملف التحول الرقمى وتصميم بيئة الاعمال للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات خاصة وأن مصر الرقمية هى رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، مؤكداً أن هدف الوزارة دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة فى إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى .

وفى السياق ذاته، أشار شعراوى إلى أن اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات لتنمية المهارات الإدارية والعلمية وخاصة مجالات التحول الرقمى لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية " والشئون القانونية وكيفية التعامل مع الجمهور ومعايير الجودة الشاملة وكيفية محاربة الفساد وتنمية المهارات الإدارية وكيفية التواصل مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.