شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 6 رحلات استثنائية إلى السعودية لعودة العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 6 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولى إلى مطارات المملكة العربية السعودية لنقل المصريين العالقين هناك بعد قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من 20 دولة مختلفة منهم مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة مصر للطيران ستسير 3 رحلات جوية متجهة إلى جدة بأرقام MS2671، وMS2663، وMS2661، ورحلة برقم MS2677 متجهة إلى المدينة المنورة، ورحلتين برقم MS2681، وMS2683 إلى مدينة الدمام لعودة المصريين العالقين هناك.

وكانت السلطات السعودية، أصدرت تعليمات أول الشهر الجارى، بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأكدت شركة مصر للطيران، أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة لإعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر.