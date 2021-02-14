شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بعيد الحب بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران ، صياح اليوم الأحد، على الاحتفال بعيد الحب ، مع المسافرين داخل مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، وذلك من منطلق حرصها على مشاركة عملائها فى مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وقدم فريق العمل بمصر للطيران الهدايا التذكارية وكروت التهنئة للمسافرين وسط التزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلي إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر وعلي متن الطائرات.

يذكر أن مصر للطيران قد أعلنت عن طرح تخفيض 50 % على تذاكر الطيران لجميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حاليا حول العالم في ظل جائحة كورونا للمسافرين أيام 14 و 15 و 16 فبراير ، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير تحت شعار Spread the Love.

وفي نفس السياق، أعلن قطاع السياحة بمصر للطيران الكرنك عن طرح باقات خاصة شاملة الاقامة والطيران للسفر إلى عدد من الوجهات الداخلية والخارجية بهذه المناسبة.