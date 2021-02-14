شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب والصرف تستجيب لشكوى أهالي شارع صلاح فى الوراق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على شكوى أرسلت من القارئ مصطفى عبد المنعم مصطفى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان " شكوى من غرق شارع صلاح بكر بمياه الصرف الصحى فى الوراق بمحافظة الجيزة " جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه فور تلقي الشكوي تم إرسال الصيانة المختصة وتبين وجود سدد تم تسليكه وتم التعامل معه في حينه وتم عمل اللازم وازيلت أسباب الشكوى.

وكان القارئ مصطفى عبد المنعم مصطفى أرسل عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 شكوى يتضرر فيها من غرق شارع صلاح بكر التابع لحى الوراق بمحافظة الجيزة بمياه الصرف الصحى.

وقال القارئ فى رسالته نطالب بتسيير سيارات تعمل على شفط المياه حرصا على الصحة العامة حيث تعمل مياه الصرف على انتشار الرائحة الكريهة والفيروسات.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".