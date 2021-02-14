شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«النواب» تعقيبا على اخطار «الوفد» بفصل عبدالعليم داوود : فقد الصفة يطيحه من البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه تلقى اخطارا من المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد يخطره فيه بفصل النائب محمد عبدالعيم داوود من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته.

وأضاف «جبالى» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ان قانون مجلس النواب ينص على انه يشترط لاستمرار عضوية مجلس النواب ان يظل العضو بصفته المنتخب على أساسها وفي حالة تغيير صفته أو فقدها أو صار حزبيا بدلا من مستقلا أو مستقلا بدلا من حزبيا تسقط عنه العضوية بموافقة المجلس بأغلبية الثلثين.