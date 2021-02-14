افتتاح المقر الخاص بجمعية «المحاربين القدماء» بمبنى ديوان محافظة المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء محافظة المنيا من أسر الشهداء والمصابين بمسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأسر الشهداء.

قدم المحافظ التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، فهم من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره، وليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء محافظة المنيا من أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يألوا جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمعنوي ورعاية أسر الشهداء وذويهم ومشاركتهم في كافة المناسبات الدينية والوطنية.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور، تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة، نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الاخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة، وتشهد مصر حالياً تضحيات بأرواح أعز الرجال، وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لصد كافة أشكال العنف من جماعات الشر والإرهاب وقوى الظلام، كما تشهد بلادنا جبهة حرب أخرى، للتنمية والبناء، بمشروعات في جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى معيشة وحياة اكثر من 100 مليون مصري.

من جانبه، دعا اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم، وأن هذا التكريم يأتي ترسيخا للقيم السامية التي تقوم عليها القوات المسلحة.

وقدم الشيخ أحمد طلب مدير المنطقة الأزهرية كلمة حول منزلة الشهيد ومكانته عند المولي عز وجل، كما قدمت فرقة كورال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي عددا من الأغاني الوطنية، وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان «نداء الواجب» من انتاج الشؤون المعنوية، وتبادل المحافظ ومدير الجمعية الدروع وتكريم المصابين وأسر الشهداء.

وافتتح المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المقر الخاص بالجمعية بديوان عام المحافظة، لتقديم كافة الخدمات الخاصة بأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، حيث وجه مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الشكر للسيد محافظ المنيا على تقديم كافة أوجه الدعم لافتتاح المكتب للتيسير على الأهالي من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

افتتاح المقر الخاص بجمعية المحاربين القدماء بمبنى ديوان محافظة المنيا

افتتاح المقر الخاص بجمعية المحاربين القدماء بمبنى ديوان محافظة المنيا