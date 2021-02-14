شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انقطاع المياه عن 3 مناطق في المنيا.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، يستمر انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة المنيا، هم: أرض سلطان تشمل «مديرية الأمن، منطقة الفولى، النادي الرياضي»، وينتهي الانقطاع غدًا الاثنين.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الانقطاع، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بالمحطة القبلية المرشحة بأرض سلطان للحفاظ على جودة المياه.

وأضاف «الشهاوي» أنه ستتم زيادة ضغوط محطة بني أحمد الشرقية، ومحطة كدواني، المرشحة أثناء أعمال التطهير، مطالبا المواطنين بتوفير احتياجاتهم الخاصة.