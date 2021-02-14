شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Itel تطلق الهاتف الجديد Vision 1 Pro بالتعاون مع الفنان طارق الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة Itel بالتعاون مع الفنان طارق الشيخ بإطلاق الهاتف الجديد Vision 1 Pro بمميزات فائقة وسعر تنافسي تحت شعار «ملكش اخر» الذي يعبر عن إمكانيات الهاتف وما يقدمه من مميزات متعددة، وهو الهاتف الأقوى من Itel بعد نجاح سلسلة p36، والتي حققت مبيعات كبيرة ولاقت آراء إيجابية وإعجاب كبير من المستخدمين.

أهم مواصفات Itel Vision Pro 1:

- بفضل أندرويد جو 10 يمكنك الاستمتاع بأكبر قدر من المساحة الداخلية اكتر من 25 جيجا فري وسرعة فائقة.

- يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G كما يدعم تركيب شريحتين بجانب بطاقة الذاكرة.

- المعالج القوي SC9832E مع رقائق spreadtrum، معالج رسومي Mali T820 MP1، يقدم أداء ممتاز في الألعاب.

- يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة، وذاكرة عشوائية 2 جيجا رام.

- بطارية كبيرة الحجم 4000 مللي أمبير تدوم طويلًا أثناء المكالمات أو سماع الأغاني وتصل إلى 29 ساعة متواصلة وتعطي الهاتف أداء مميز في الألعاب.

- شاشة IPS LCD بدقة 16 مليون لون تعمل باللمس وتدعم اللمس المتعدد مصنوعة من زجاج مقاوم للخدش، وحجم الشاشة 6.5 بوصة بدقة تصل إلى 1600 × 720 بكسل

- تصميم الهاتف مصنوع من الزجاج الأمامي والإطار مصنوع من البلاستيك المقوي بولي كاربونيت مع تصميم انيق وانعكاسات رائعة في الجزء الخلفي من الهاتف تعطيه تدرج في الألوان.

- خاصية Face unlock بصمة الوجه وزر البصمة الذكي الذي يتيح لك 8 وظائف مختلفة للتحكم في الهاتف بسهولة.

الكاميرا في هاتف Itel Vision Pro 1: يوجد بالهاتف ثلاثة كاميرات خلفية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.2، ويقدم الهاتف أداء رائع في ظروف الإضاءة العالية، والكاميرا الخلفية في الهاتف ثلاثية وهي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تحديد محتوي الصورة واعادة معالجة الصورة وضبطها لأفضل جودة ممكنة مع وجود كاميرا للعزل وخاصية استشعار العمق للتصوير الاحترافي، كما يمكنك تسجيل فيديو بجودة عالية الدقة تصل لدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

هاتف Itel Vision Pro 1 متوفر الآن بجميع المحلات الكبرى في جمهورية مصر العربية ويمكنك طلبه أونلاين من على موقع Xpark.com وموقع Noon.com.