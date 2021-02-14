شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. رفع 110 طن مخلفات بسمسطا ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إنه تم رفع 110 طن من المخلفات والقمامة بشوارع المدينة الرئيسية والميادين العامة والأحياء الشعبية خلال 24 ساعة، وتفريغ الحاويات الثابتة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة والجمع من المنازل بدائرة المركز، علاوة على تمهيد وتسوية بعض شوارع القرى.

بينما تواصل الوحدة رفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها حيث تم صيانة وتركيب 35 كشافا بمنطقة حي الفالوجا وشارع النادي الثقافي.

وأضاف أنه تم فض بعض سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء بالمدينة والقرى التابعة، وتحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.