شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات شخصية لمرشحي مراقبة امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز للثانوية العامة للعام الحالى ٢٠٢١ وذلك بمقر المركز الإستكشافى العلوم بمدينة الخارجة، للمرشحين من ديوان عام المديرية وإدارة الخارجة التعليمية.

قال «النيلى»، إنه سيتم إستئناف اعمال إجراء المقابلات للمرشحين من إدارات، الداخلة، بلاط، الفرافرة، الثلاثاء ١٦ فبراير، وذلك للاختيار وفق المعايير واللوائح المنظمة لذلك.