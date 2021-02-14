شكرا لقرائتكم خبر عن «أصحاب البصيرة» تشارك في حملة تشجير مدينة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين، في حملة تشجير مدينة العريش التي ينفذها جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية، ضمن المبادرة الرئاسية، «التعافي للأخضر لما بعد كوفيد 19»، والتي أطلقتها وزارة البيئة، بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، قائد فريق البصيرة، أن أعضاء الفريق قاموا بالمشاركة في حملة التشجير التي جرت في حي المساعيد بمدينة العريش، ضمن مبادرة زراعة 1000 شجرة بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، إن المبادرة تأتي في إطار احتفال المحافظة، بيوم البيئة الوطني، الذي بدأ في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بتنفيذ ندوة في مقر الجمعية بالعريش، للتوعية بالحفاظ على البيئة.

وأشارت حجاب، إلى أن مبادرة زراعة الأشجار تتم بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء، والإدارة العامة لشؤون البيئة، بديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة العريش، ومديرية التربية والتعليم، وعدد من المؤسسات الأهلية الشريكة.

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش

زراعة الاشجار بالعريش