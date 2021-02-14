شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري»: «مبارك» هو صاحب قرار «سعودية تيران وصنافير» وليس السيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مصطفى بكرى إنه سيرفض أي قرار سياسى إذا تعارض مع توجهه «الناصري»، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود ناصريين رافضين لـ«سعودية تيران وصنافير»، إلا أن رأيه المخالف جاء بعد عدة قناعات.

وأضاف لبرنامج بـ«السياسة» على «المصري اليوم»: «قرأت كل الملفات والأوراق وتحديت أن يناقشنى أحد فيما توصلت إليه.. هذا القرار أخذه حسنى مبارك عام 90، والسيسى لم يتخذ قرارا.. هذا القرار تم إبلاغه للأمم المتحدة عام 1990 على يد حسنى مبارك، هل مطلوب منى أن أكذب المستندات التي أمامى حتى أجرى وراء شعارات هدفها إلهاب الشارع بمعلومات غير صحيحة؟».

وتابع: «تاريخيا تيران وصنافير ملك للسعودية ونحن أمة عربية واحدة.. الواقع واقع والحقيقة حقيقة.. رئيس الجمعية الجغرافية وأساتذة التاريخ أقروا بذلك.. الكذب عمره قصير.. هذا تراب بلدى أموت علشانه.. أنا أصدرت كتابا وكل مستند فيه من داخل الدولة المصرية وليس خارجها».