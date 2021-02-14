شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف جلسات محاكمة 46 متهما في «أحداث شرطة العدوة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استؤنفت الأحد، محكمة جنايات المنيا، جلسات إعادة محاكمة 46 متهما، من المتورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما .

تناقش هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، واندروس فهمي، قرارها في الجلسة السابق بتاريخ 21 يناير الماضي، فحص الفيديوهات المحرزة من خلال لجنة فنية من التليفزيون. في حضور المتهمين .

يذكر أن مركز شرطة العدوة، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين على دفعتين «الأولي» و«الملحق».

وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مابين 3- 15 عاما، وتم أعادة محكمة المتهمين لتغيبهم في الحكم الأول .