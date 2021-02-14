شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بني سويف»: عقد المقابلات الشخصية للعمل في كنترول الثانوية العامة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم ببني سويف، الأحد، إنه تقرر عقد المقابلات للمرشحين للعمل (رئيس لجنة سير- مراقب أول- رئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان) لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2020/2021، الثلاثاء المقبل، بقاعة المديرية الساعة التاسعة صباحًا، وشددت وكيلة الوزارة على أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن حضور المقابلة في الموعد المحدد سيتم إحالتهم للتحقيق.

وأضافت أنه لن يسمح بحضور المقابلة بدون ارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وكيلة الوزارة إن إجمالي المدارس التي تم اعتمادها وحصولها على الجودة 157 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية، منها 144 مدرسة حكومية و13 مدرسة خاصة، لافتة إلى تكثيف الجهود والسعي لتأهيل المزيد من المدارس للحصول على الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وذلك بالتوزاي مع تجديد الاعتماد الحاصل عليه المدارس المعتمدة والقائمة.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تنفيذ خطة سنوية لتقييم المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تضم المدارس الحكومية، ويتم تنفيذها بنسبة 100%، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لادراج احتياجات المديرية الخاصة بسداد رسوم الاعتماد للجودة للهيئة القومية وذلك للمدارس الرسمية، فيما تتحمل المدارس الخاصة سداد رسوم الاعتماد.

وأضافت أن ملف صيانة المدارس يحتوي على تنفيذ خطة الصيانة السنوية، فقد تم الانتهاء من إعادة تأهيل 37 مدرسة، وعمل الصيانة البسيطة لأكثر من 260 مدرسة للتعليم العام، 12 مدرسة للتعليم الفني، فيما تم طرح 31 مدرسة ضمن خطة العام المالي الحالي 20/21، وقد تمت الترسية والتعاقد واستلام المواقع وتتم المتابعة للأعمال الجاري تنفيذها بها.

فيما أضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تقوم سنويًا بطرح مناقصة لإجراء أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المباني والمنشآت التعليمية بمختلف المراحل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وإدارةا لتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، وفي ضوء الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي.