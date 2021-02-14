شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تعقد اجتماعًا لمد الصرف الصحي لـ111 قرية ضمن مبادرة تطوير القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بين الشركة والهيئة الهندسية للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتنفيذ مشروعات صرف صحي لـ111 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وقال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم إدراج 181 قرية في 7 مراكز بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية، وأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتنفيذ 70 مشروع للصرف الصحى بالقرى المستهدفة، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات مياه شرب للقرى المستهدفة تتمثل في مد وتدعيم 11300 متر شبكات وإحلال وتجديد 148536 متر لعدد 19 قرية بمركز دارالسلام، وكذلك مد وتدعيم 56000 متر شبكات وإحلال وتجديد 196764 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب / يوم لعدد 29 قرية بمركز البلينا، ومد وتدعيم 13500 متر شبكات وإحلال وتجديد 329423 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 40 ألف متر مكعب يوم لعدد 33 قرية بمركز المنشاة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه يتم مد وتدعيم 10500 متر شبكات وإحلال وتجديد 221346 مترًا وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب / يوم لعدد 29 قرية بمركز جرجا، وإحلال وتجديد 288774 متر شبكات لعدد 34 قرية بمركز طما، بالإضافة إلى مد وتدعيم 6300 متر شبكات وإحلال وتجديد 72652 متر لعدد 14 قرية بمركز ساقلتة، ومد وتدعيم 50400 متر شبكات وإحلال وتجديد 181042 مترًا، لعدد 23 قرية بمركز المراغة.