شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد إنشاء مدرسة «الكيلانية للغات» ببلبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمدرسة الكيلانية الرسمية للغات، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والمقامة بتكلفة 13 مليون و500 ألف جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة ودخولها الخدمة التعليمية.

تفقد المحافظ محيط المدرسة، مشيدًا بحجم الأعمال الإنشائية المبذولة للإنتهاء من تنفيذ المشروع، طبقاً للجدول الزمني المحدد، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة بلبيس.

واستمع محافظ الشرقية، لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، حول مراحل تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 5486 متر مربع، وتتكون من أرضي و2 دور ملحقين، وتضم 33 فصل مدرسي، وتم استلام الموقع نهاية نوفمبر 2021، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 20 %، ومن المقرر إنهاء الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية سبتمبر 2021.

وشدد المحافظ، على مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد، لإنهاء تلك الأعمال، طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال، للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها، لتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء 6 مدارس، ما بين إنشاء جديد، وتوسع وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية تبلغ 110 مليون و400 ألف جنيه، بمركز ومدينة بلبيس.