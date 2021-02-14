شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء معمل لتحاليل PCR بتكلفة 2 مليون جنيه بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، إنشاء معمل لتحاليل PCR بالإدارة الصحية بسفاجا وتجهيزة بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه لخدمة أهالى الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحرى والقادمين بمطار مرسى علم، وذلك لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، وللتيسير على المواطنين والسياح.

وأوضح المحافظ أن إنشاء المعمل يأتى ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة.