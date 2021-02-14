شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) ولنش الصواريخ (18 يونيو) مع سفينة الإبرار الأسبانية (ESPS CASTILLA LPD)، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية.

ويساهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصـرية والإسبانية.

القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر