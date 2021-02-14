شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمصنع المخلفات الزراعية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الأحد، أن قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة، تمكنا من السيطرة على حريق مصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، وتأمين المعدات والآلات الموجودة بالمصنع، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وجاري استمرار أعمال التبريد، بموقع الحريق لضمان عدم نشوب الحريق مرة أخرى.

كان مصنع المخلفات الزراعية شرق مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، شهد مساء أمس السبت، نشوب حريق هائل في كميات كبيرة من جريد النخيل، الذي كان يجهز للتصنيع ، حيث تلقي اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من إدارة النجدة، يفيد نشوب حريق بمصنع المخلفات الزراعية، شرق مدينة الخارجة، نتيجة نشوب النيران بكميات من مخلفات النخيل، وامتدت على مساحة كبيرة، نظرا لوجود كميات كبيرة من الجريد، والمخلفات الزراعية، التى كانت تجهز للفرم والتصنيع.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، لموقع الحريق للسيطرة عليه، وإقامة عازل للنيران، لمنع انتقالها للمناطق المجاورة لها، خاصة أنه يوجد مساحات كبيرة من مزارع النخيل، تقع بجوار المصنع مباشرة.