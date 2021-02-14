شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجّل 5 حالات إيجابية و3 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، 5 حالات ايجابية، و3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 5 حالات ايجابية، و3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس.

وأضاف شوكة أن إجمالي حالات الإصابة 301 حالة، وبلغت الوفيات 99 حالة، بينما بلغ الشفاء 1658 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة، إلى حجز 3 حالات للعلاج بالمستشفيات و70 تحت العزل المنزلي.