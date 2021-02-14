شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة للمرور على مصنعين للمخللات بالمركز، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد المصنعين، به نقص شديد في الإشترطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذا المصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط وإعدام ٣٩ طن و٤٠٠ كجم أغذية، منهم ضبط ٣٨ طن و٣٠٠ كجم مخلل لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و١٠٠كجم مخللات عبارة عن «فلفل، قرنبيط، جزر»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب ١٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الادمي، وتحرير ٦ محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بديرب نجم.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.