شكرا لقرائتكم خبر عن «راشد»: نسعى لخلخلة الأماكن السكنية المكتظة وإقامة مجتمعات عمرانية تليق بمواطني الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، على أهمية وضرورة توحيد وتكاتف الجهود بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وتعزيز آليات التواصل لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية لعرض ومناقشة الرؤية المستقبلية للمحافظة، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل قصارى جهدها، وتعمل ككتيبة مقاتلين لتنفيذ خطة الدولة الطموحة على أرض الواقع التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والتطلع لمزيد من تطوير الجهود التنموية المبذولة خلال المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقاءه مع أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر «كرداسة والوراق وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر وإمبابة والدقي والعجوزة وعدد من نواب القائمة والمعينين ممثلى محافظة الجيزة»، بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد.

واستهل اللقاء بالوقوف حدادًا على روح النائب سعد الجمال، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس النواب لدعم وثقة مواطني الجيزة بهم، كما بعث التهنئة للمستشار حنفي جبالي، لتوليه منصب رئيس مجلس النواب، وكذا بعث التهنئة للنائب علاء عابد لاختياره النائب الأول لرئيس البرلمان العربي.

وقال محافظ الجيزة إن المحافظة تسعى جاهدة إلى خلخلة الأماكن السكنية المكتظة بالسكان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تليق بمواطني محافظة الجيزة، إضافة إلى دعمهم بقوافل تنموية لتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بصفة مستمرة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين مما ساهم بشكل كبير في إنهاء عددًا من المشروعات في أقصى فترة ممكنة وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين، خاصة أن ما تم إنفاقه على هذا القطاع الهام بلغت 12.5 مليار جنيه، مشيدًا بالتعاون المثمر القائم بين المحافظة ووزارة الإسكان والذى أسفرت عن زيادة كميات مياه الشرب من خلال إنشاء عددًا من المشروعات الجديدة والتوسعات خلال العامين الماضيين مما ساعد في زيادة كميات المياه المضافة حوالي 350 ألف م3، كما سيتم مضاعفة كميات المياه بحلول فصل الصيف المقبل لتصل إجمالي ما تم إضافته من كميات مياه الشرب حوالي «نصف مليون م3» لسد نسبة العجز الذي كانت تعاني منه المحافظة بالقطاعين الشمالي والجنوبي بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم تسليم موقع محطة صرف وردان للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع لخدمة أهالي قرية وردان إلى جانب إدراج قرية أم دينار بمنشأة القناطر لتدعيمها بخدمة الصرف الصحي.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن الدولة تشهد إنشاء عددًا من المشاريع القومية لمحاور الحركة الطولية والعرضية التي يتبناها السيد الرئيس بوجه عام وخاصة في محافظة الجيزة وذلك لخدمة المواطنين من خلال ربط محاور الحركة المرورية بالمحافظات والتي منها الطريق الدائري الأوسطي، والذي يعد الطريق الأعرض في الشرق الأوسط، وكذلك محور ترعة الزمر كمحور يربط القطاع الجنوبي بالقطاع الشمالي للمحافظة، فضلاً عن تطوير عددًا من المحاور المرورية لحل الإختناقات والتكدسات المروية بها وتحسين الرؤية البصرية والتي منها «تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومحاور» المنصورية والمريوطية وترسا والنيل والسودان وجاري دراسة إنشاء كوبري معلق لربط محور السادات في نقط إلتقاءه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية بحي الهرم، ورصف وشوارع ترعة عبدالعال ببولاق الدكرور وطراد النيل بالوراق وأزدواج طريق الحسانين ورصف الرزقة بمنشأة القناطر وطريق اللبيني بكرداسة والجمهورية والمركز وذات الكوم بأوسيم.

ونوه المحافظ عن المشروع القومي لمترو الأنفاق، حيث هناك تنسيق كامل بين المحافظة ووزارة النقل والمواصلات لتقديم كل سبل الدعم للإنتهاء من مراحله المختلفة طبقآ للخطة الزمنية المحددة، وكذلك أشاد بالمشروع القومي لتبطين الترع، مُكررًا مناشدته للمواطنين بضرورة الحفاظ عليها وعدم القاء المخلفات بها تثمينًا لجهود الدولة، موجهًا الأجهزة التنفيذية على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشاكل المواطنين بشكل فوري والتواجد الميداني لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات.

واختتم اللقاء بأنه حريص على عقد لقاءات بصفة شهرية لبحث ومناقشة القضايا ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، مرحبًا بالمشاركة والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى مصلحة المواطن.