شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية: تدريب قيادات «التنمية المحلية» على التحول الرقمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، دورة تدريبية لقيادات الوزارة في مجال التحول الرقمى، وتصميم بيئة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية، بالجهاز الإدارى للدولة، قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دعم الوزارة، بناء قدرات قياداتها في مجال التحول الرقمي.

عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع شركة «سمبل واى»، وهى الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمى للحكومة المصرية، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وقال بيان صحفي الأحد، إن الدورة التدريبية تهدف إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن، وبجودة أعلى وفي وقت أقل.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أهمية ملف التحول الرقمي، وتصميم بيئة الأعمال للإرتقاء بمنظومة العمل، والخدمات خاصة، وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مؤكداً أن هدف الوزارة دعم التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، في إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.

أشار الوزير، إلى اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات لتنمية المهارات الإدارية والعلمية، وخاصة مجالات التحول الرقمى، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور، بجميع الأساليب والوسائل الحديثة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل «برنامج نظم المعلومات الجغرافية»، والشؤون القانونية، وكيفية التعامل مع الجمهور، ومعايير الجودة الشاملة، وكيفية محاربة الفساد، وتنمية المهارات الإدارية، وكيفية التواصل مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.

دورة تدريبية لتنمية قدرات قيادات وزارة التنمية المحلية فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الاعمال استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

دورة تدريبية لتنمية قدرات قيادات وزارة التنمية المحلية فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الاعمال استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

دورة تدريبية لتنمية قدرات قيادات وزارة التنمية المحلية فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الاعمال استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة