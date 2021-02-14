شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم طالب تناول «مادة مجهولة» في مطاي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالب بتسمم، نتيجة تناول مادة سامة بمنزلة في قرية سيلا الشرقية، بمركز مطاي في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة صلاح شعبان أنور، 17 سنة، طالب، ومقيم بقرية سيلا الشرقية، بمركز مطاي، نتيجة تناوله مادة سامة مجهولة.

تم نقل المصاب إلى مستشفي مطاي المركزي، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.