شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وحدات صحية بالشرقية تحصل علي وسام الاعتماد والجودة من وزارة الصحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حصول 3 وحدات صحية بالمحافظة، على وسام الاعتماد والجودة من وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير القياسية، بعيادات تنظيم الأسرة بتلك الوحدات، وحصولهم على تقييم ربع سنوي بأكثر من 95 % مرتين متتاليتين، من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وذلك في إطار خطة الوزارة والمديرية، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الوحدات هي «وحدة أم رماد التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، ووحدة المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا، والمركز الطبي بالحي العاشر التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان»، لافتا إلى أنه تم تعليق شعار الوسام على هذه الوحدات الصحية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج الجودة والإعتماد بوزارة الصحة المصرية، للتأكد من تطبيق المعايير القياسية للخدمات بالمراكز الطبية، والوحدات الصحية على مستوي الجمهورية، وتقوم الوزارة بتحفيز الفرق الطبية والعاملين بالوحدات الحاصلة على وسام الإعتماد والجودة مالياً.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لوزيرة الصحة، وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، ومديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالقنايات، وههيا والعاشر من رمضان، وفرق تنظيم الأسرة، على الجهود المبذولة للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.