شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: أنهينا العشوائيات تمامًا.. وهذا موقف ميناء بورسعيد البري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن ميناء بورسعيد البري هو الأول الذي يتم عمله في المحافظة وجاءت فكرته حين صمم الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء محور 30 يونيو.

وأضاف «الغضبان» خلال حواره، عبر حلقة خاصة من برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الميناء بينه وبين المحور أقل من 30 مترًا ويضم المواقف الخاصة بالمحافظة والتي تنقل المواطنين إلى المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى حافلات العام والخاص، مشيرًا إلى أن الميناء يقع في حي الضواحي ويقترب من أحياء الزهور والمناخ وهذه الأحياء تمثل أكثر من 75% من تعداد سكان المحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد أنه تم توزيع الكثافات المرورية وتقليلها، وهذا لتوفير الوقت للزوار وأهالي المحافظة، وتوفير استهلاك الوقود كذلك بالنسبة للسائقين، مشيرًا إلى أن العشوائية ليست في السكن فقط بل السلوك كذلك ولهذا المحافظة أنهت تمامًا العشوائيات الموجودة فيها وتم بناء أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، وشارك المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي في توفير الأنشطة الرياضية والثقافية وتعليم الحرف.

وأوضح «الغضبان» أن المحافظة تعمل على التطور أول بأول، حيث تم إنشاء سوق حضاري للسمك وآخر للخضار ومزار سياحي والميناء البري الذي يجمع وسائل المواصلات من وإلى بورسعيد بإدارة على أعلى مستوى.