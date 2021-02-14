شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات «الأرصاد».. رفع درجة الاستعداد لمواجهة تغيرات الأحوال الجوية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات في الطقس، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، واستمرار مراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة في جميع المناطق بالمحافظة.

رفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التغيرات في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، بعد تحذيرات الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث، برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، الانخفاض في درجات الحرارة المتوقع الثلاثاء المقبل.

وأضاف الشامى أن غرفة العمليات الرئيسيّة بديوان عام المحافظة، تنسق مع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهلال الأحمر بالمحافظة لتبليغ الغرفة بالطوارئ فور حدوثها، موضحًا أنه في حال حدوث أي طوائ، ضرورة الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903.