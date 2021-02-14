شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بحادث تصادم سيارة رقم 9134 ن س د ملاكي ، بآخري رقم 6853 م ن ي ملاكي ، بطريق الصعيد الزراعي السريع ، شمال قرية ابيوها بمركز أبوقرقاص ، نتيجة السرعة الزائدة .

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم رضا طنطاوي علي ، 25 سنه ، وثابت عادل يوسف ، 33 سنه ، خالد كمال كامل ، 21 سنه ، ابانوب كامل عبيد ، 22 سنه ، محمد كمال طلعت ، 34 سنه ، مقيمون بمركز أبوقرقاص .

تم نقل المصابين الي ستتشفي المنيا العام لتلقي العلاج . وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التصرف