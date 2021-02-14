شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من مديرية الصحة بشمال سيناء تتفقد الوحدات الصحية بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدّت لجنة من مديرية الصحة بشمال سيناء، الوحدات الصحية بالشيخ زويد، بناءً على تعليمات الدكتور، طارق شوكت، وكيل وزارة الصحة في المحافظة.

وأكد محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أن اللجنة قامت بالمرور على الوحدات الصحية بالشيخ زويد لمتابعة سير العمل والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.

أضاف مدير الادارة أن، اللجنة قامت أيضًا بمتابعة عمل فرق صحة المرأة المصرية، والأمراض المزمنة، والسمعيات، ومتابعة أساليب وطرق الوقاية ومكافحة العدوى.