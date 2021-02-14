شكرا لقرائتكم خبر عن «الدلو» الأكثر حظًا.. تعرف على الهدايا التي تُناسب شخصية كل برج في عيد الحب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد شاهين، خبير الفلك والأبراج، إن الأبراج تختلف في درجة حبها واهتمامها بالهدايا وخاصة في عيد الحب، فضلًا عن اختلاف أنواع الهدايا التي تناسب كل برج، فمثلًا برج الحمل مليء بالحيوية والطاقة وحب الحياة لأنه يحكمه المريخ ويحب الهدايا النادرة خارج الصندوق.

وأضاف شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن برج الثور يحكمه كوكب الزهرة ويحبون الهدايا الشاعرية والرقيقة، والجوزاء يحب الهدايا المتنوعة، والسرطان يحب الهدايا الرومانسية الحالمة، والأسد يحب أن يكون مركز اهتمام لذا أن تكون الهدية مهمة وعلى جودة عالية.

وتابع: «أما برج العذراء لا يتأثر بالهدايا ويصعب إرضاءه بالهدايا وتكون هدية عملية ومفيدة أكتر منها رومانسية، وبرج الميزان يحب الشموع المعطرة والعطور والبالونات، أما برج العقرب يحب الأحلام والقصص الخيالية أكثر برج يتمسك بشريكه ومحبوبه».

وأردف: «بينما برج الجدي لا يتوقع الكثير من شركاءه، وبرج الدلو أكثر الأبراج المحظوظة خلال هذا العام يبحث عن الهدايا التي تغذي روحه، وبرج الحوت يحب الهدايا الملموسة، وبرج القوس محظوظ خلال شهر فبراير».