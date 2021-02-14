شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجب لأهالي «منية سنتا» للوقوف على أسباب عدم تشغيله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مخاطبة رئيس هيئة البريد بالمحافظة، للوقوف على أسباب عدم تشغيل مكتب بريد قرية منية سنتا، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بعد أن تم الانتهاء منه، وتجهيزه بمعرفة رئاسة المركز، لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف، حيث استوقفه عدد من أهالي قرية منية سنتا، يشكون له من عدم قيام هيئة البريد باستلام وتشغيل مكتب بريد القرية، وقرر المحافظ التوجه للمكتب لمعاينته على الطبيعة، والوقوف على كافة احتياجاته، وكذلك للتعرف على أسباب عدم تشغيله حتي الآن، مقررا مخاطبة هيئة البريد بالشرقية، لاستيضاح أسباب عدم البدء في التشغيل، بالرغم من جاهزية المكتب للعمل.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لن تتواني في خدمة المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتسعي جاهدة للنهوض بالخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، باعتبارها تعد أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.