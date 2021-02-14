شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة ناقلات الأمراض يواصل مكافحة القوارض والذباب بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش بمكافحة القوارض والذباب في مختلف أحياء مدينة العريش، طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، إن الفريق قام بتغطية أحياء الشرابجة والمساعيد والإداري بالعريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقاته، بجانب تغطية جميع برك المياه الراكدة والمتخللات الموجودة في تلك الأحياء بالمبيدات اللازمة لمكافحة البعوض ويرقاته.

أضاف الفرماوي أن فريق العمل برئاسته ويضم كلا من كمال السيد والسيد عبدالغفور ومحمد شحاتة وسعيد متولي وأحمد على، مشيرًا إلى أن ذلك طبقًا للمخطط الموضوع لتغطية جميع أحياء مدينة العريش بالكامل.