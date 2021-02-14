شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء مظاهر عيد الحب بشمال سيناء.. وإقبال ضعيف على محال الهدايا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختفت مظاهر عيد الحب في مختلف مدن محافظة شمال سيناء بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة، والإجراءات التي تتخذها مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد معظم أهالي المحافظة على أن عيد الحب ليس يومًا واحدًا في العام، بل أن الحب مستمر على مدار العام، فالحب ليس مرتبط فقط برجل وامرأة، بل أن الحب هو حب الحياة وحب الأسرة وحب الزوجة وحب الأبناء وحب العمل وعلي رأسه حب الوطن.

بدورهم، أكد أصحاب محال الهدايا بالعريش، على الإقبال الضعيف على الهدايا الخاصة بعيد الحب نظرًا للظروف الحالية، واقتصرت عملية شراء الهدايا في نطاق ضيق على المراحل السنية في التعليم الجامعي والثانوي.