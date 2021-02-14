شكرا لقرائتكم خبر عن «قصر العيني» يبدأ حملة تطعيم الأطقم الطبية بـ«لقاح كورونا» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المستشفيات الجامعية، حملة التطعيمات باللقاح ضد فيرروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء المرحلة الأولى لتلقي الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات الجامعة، للتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما سيتم تطعيم كبار السن، من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، من العاملين بمستشفيات الجامعة لاحقًا، حسب برنامج وزارة الصحة، وعدد الدفعات الواردة، مشيرًا إلى أن عملية التطعيم تأتي في إطار خطة الدولة، وبالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، إن اللقاح متاح بالمجان للأطقم الطبية، وأن تلقي اللقاح اختياري، وتحصل عليه الفرق الطبية بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد خاطب وزارة الصحة والسكان رسميًا منذ فترة مبكرة من أجل توفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والتمريض، بمستشفيات جامعة القاهرة، والأساتذة والعاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع استعداد لتحمل الجامعة لكافة التكاليف.

حملة التطعيم للأطقم الطبية بمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة

حملة التطعيم للأطقم الطبية بمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة