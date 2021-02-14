شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض جهود «الثقافة» بشأن «المسارح المتنقلة»: استفاد منها 9630 فردًا خلال 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول إطلاق مشروع «المسارح المتنقلة» في إطار المشروع القومي للعدالة الثقافية، وذلك في 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، استفاد منها 9630 فردًا، خلال الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم إن مشروع المسارح المتنقلة يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المُكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم بقصور الثقافة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يعد أحد مسارات عمل وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، وفق استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة.

وأوضحت أن قوافل المسارح المتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأضافت وزيرة الثقافة أنه تم تجهيز 6 مسارح متنقلة وملحقاتها، وتم توزيعها على 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، والتي تتمثل في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والقليوبية، ويشمل إقليم غرب ووسط الدلتا، محافظات: الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، أمّا إقليم شرق الدلتا فيشمل محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط.

وتابعت الوزيرة أن الإقليم الرابع هو إقليم القناة وسيناء، ويضم محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما يشمل إقليم وسط الصعيد محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، بينما المحافظات التي جاءت ضمن إقليم جنوب الصعيد، فتتمثل في محافظات: الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات مشروع «المسارح المتنقلة» يوم 31 يناير الماضي، وذلك من حي الأسمرات 3، كما بدأ نشاط المسارح المتنقلة في 5 محافظات أخرى هي: محافظة الدقهلية، وذلك بقرية «ميت غراب» بمركز السنبلاوين، وقرية «البلانة» بمركز نصر النوبة في أسوان، وقرية «الجبيل» بوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تم إطلاق مسرح متنقل بمركز الفتح، بمحافظة أسيوط، وكذلك في قرى مركز أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن أنشطة المسارح المتنقلة ستستمر داخل المحافظة لمدة شهر، بحيث تجوب القرى والنجوع، كما أن وزارة الثقافة تحرص على نشر الأنشطة الثقافية الأخرى بجانب أنشطة المسرح، حيث يتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكي أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافي محدد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التي تم عرضها خلال فعاليات المسرح المتنقل بحي الأسمرات 3، قالت الوزيرة إن هذه الأنشطة تضمنت 11 نشاطا، وهي: عرض فرقة الفيوم للموسيقى العربية، واكتشاف مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وأمسيات أدبية، وعرض استعراضي للملحمة الوطنية الشعرية بعنوان «بكرة أحلى من النهارده»، وعرض فرقة بني سويف للفنون الشعبية، وعرض فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، وفقرات استعراضية لمواهب قصر ثقافة الأسمرات تحت عنوان «عن حب مصر»، وعرض فرقة التنورة للفنون التراثية.

وعرضت الوزيرة أيضا نماذج من الأنشطة الثقافية التي تمت خلال فعاليات عدد من المسارح المتنقلة في القرى المستهدفة، منها على سبيل المثال عرض فيلم قصير عن «أبطال بلدنا»، وحفل تكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، ولقاءات حوارية مع رجال الكنيسة والأزهر ورجال الشرطة وأسر شهداء الوطن، وعروض توعوية لطرق الوقاية من فيروس «كورونا»، وعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، كما اشتملت الأنشطة على محاضرات تثقيفية عن إعلام من بلدنا، وفيلم وثائقي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.